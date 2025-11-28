Развеждат се

Кадър Нова тв

Серия от слухове, разпространени от пернишки сайтове, че Станислав е бил арестуван за побой над жена си принудиха кулинарният гуру да реагира мигновено.

"Това е абсолютна лъжа", подчертаха и двамата в ефир, но все пак уточниха, че "минаваме през изключително труден период".

Станислав призна, че в отношенията им е настъпил тежък момент: "Минаваме през прекалено труден период и никога не сме търсили сензации. Искам да се извиня лично на Божидара – осъзнах, че работата не е най-важното. Трябва да има комуникация, а ние нямахме никаква.", пише Блиц и Марица.

Той добави, че в една връзка компромисите са необходими, а при тях са започнали да липсват.

"Решихме да се разведем – това е най-доброто решение", призна откровено и Божидара. И поясни:

"Изяснихме отношенията си и решихме да се разведем. Аз съм на етап от живота си, в който искам семейство. И аз съм правила грешки. Сега е тъжно, но след време може да е весело. Ще останем в нормални отношения."

Тя подчерта, че няма скандали и няма насилие между тях – просто изчерпване на връзката и необходимост от ново начало.

Изявата им в национален ефир имаше една ясна цел – да спре лавината от измислици, заляла интернет през последните дни. Двамата увериха, че остават в добри отношения, ще поддържат комуникация и искат единствено истината да бъде чута.

