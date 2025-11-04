Развръзка по случая с насилието над 4-годишното дете от Каблешково

Кадър Фейсбук

Развръзка по случая с насилие над дете в детска градина в Каблешково.

В резултат на координирани действия между РУО - Бургас, Община Поморие и детска градина "Радост" в Каблешково детето е записано в самостоятелна организация на предучилищно образование в същото детско учебно заведение по желание и със заявление на родителите.

Това съобщи кметът на Поморие Иван Алексиев в профила си във фейсбук чрез видео, предава Дарик. Той подчерта, че това са фактите.

Заповедта е издадена на 31 октомври от началника на РУО, като родителите са уведомени официално на 3 ноември, че тяхното желание е удовлетворено.

Кметът заяви, че всички протестни действия заради случая целят отправяне на неверни внушения за бездействия на институциите, като целят собствена политическа самоизява.

"Досъдебното производство е в ход и очакваме резултатите от него", каза Алексиев.

Припомняме, че хронологията на събитията започва на 30 януари, когато майката на 4-годишното дете, Алиша Кашикова, подава първата жалба до Община Поморие. На следващия ден сигналът е входиран и в Агенция за закрила на детето.

В отговор на тези действия, на 4 февруари кметът на Поморие Иван Алексиев издава заповед за създаване на комисия, която да извърши проверка по случая. Действията на комисията стартират още на 5 февруари.

През март родителите също подават сигнал до Регионалното управление по образование, което е част от институционалния отговор. Случаят придоби широка публичност след журналистическо разследване, което предизвика вълна от възмущение в страната и доведе до протести под наслов „Ние не мълчим“, изразяващи подкрепа за правата на децата.

Темата достигна и до парламентарната трибуна, където народният представител Радостин Василев призова за пълно разследване. Това предизвика реакция от кмета Иван Алексиев, който разкритикува използването на случая за политически цели.

В хода на разследването, по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, досъдебното производство беше прехвърлено на Районна прокуратура - Варна.

Целта на този ход беше да се гарантира обективността и безпристрастността на действията. Междувременно, съдебно-медицинска експертиза установи, че към момента няма доказателства за сексуално насилие или блудствени действия спрямо детето, макар да са констатирани „бели линии“ по пръстите на ръцете, чийто произход се изяснява.

Въпреки настъпилата развръзка с преместването на детето в самостоятелна форма на обучение, досъдебното производство продължава, като институциите очакват неговите резултати.

Кметът Алексиев подчерта, че протестните действия са целяли отправянето на неверни внушения за бездействия на институциите, докато фактите показват координирани усилия за разрешаване на казуса.

