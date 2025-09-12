Развръзка по жестокото убийство в дупнишкото село Крайници

Булфото

Заподозреният за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници е открит от полицията, научи bTV.

Той беше обявен за общодържавно издирване заради смъртта на 25-годишната му партньорка. Убийството на младата жена е станало пред очите на трите им деца.

По информация на БНТ е задържан след като се опитал да се самоубие. При издирването му е установено, че той се укрива в родното си село. Когато екипите на МВР пристигнали в дома му, той избягал с автомобил. Преди минути е открит в близост до село Дъбница с порезни рани в областта на шията.

На място е извикан екип на Спешна помощ.

Полицаите от двете областни дирекции на МВР - в Кюстендил и Благоевград го издирваха повече 36 часа, в акцията се включиха и екипи на Жандармерията.

