Развръзка с Черната пантера

Пиксабей

Акцията по издирването на черния леопард, за когото имаше сигнали, че се движи свободно край Шуменското плато, официално е прекратена. Това съобщи говорителят на Областната управа в Шумен Милка Павлова пред вестник „България Днес“.

„На този етап не се извършват обходи от допълнителни екипи. Има поставени табели, които предупреждават хората, посещаващи района, да бъдат внимателни. Нямаме нови сигнали за леопарда, които да налагат допълнителни действия“, заяви тя.

