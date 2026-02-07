Развяха на Антарктида знамето на Община Русе

Снимка: Община Русе

Знамето на Община Русе бе развято на Антарктида от проф. Христо Пимпирев и русенката Гергана Георгиева, главен асистент във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Двамата учени са участници в 34-тата българска антарктическа експедиция.

Проф. Пимпирев получи знамето през януари от заместник-кмета на Русе Златомира Стефанова, когато изследователят гостува в Екомузея в града за представянето на научното изследване „Подводната вкаменена гора“. Тогава той пое ангажимент да развее флага по време на експедицията на Ледения континент.

При завръщането си в България Гергана Георгиева ще върне знамето, заедно със снимки от настоящата експедиция, както и кадри от предходна нейна мисия, когато флагът беше развят на остров Сноу, съобщават от Община Русе. Това е седмата експедиция на русенката, която изследва сеизмичността на ледниците, а акцент в научната ѝ работа е разпространението на сеизмичните вълни при силни земетресения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!