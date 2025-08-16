Реакциите на световни лидери за срещата Тръмп - Путин

Кадър Youtube

Редица световни лидери коментираха вчерашната среща на върха между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, на която не беше постигнато намиране на решение на руската инвазия в Украйна.

В съвместно изявление европейски лидери посочиха, че "Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост", предава БНР. Те също така отбелязаха, че "Русия не може да има право на вето срещу пътя на Украйна към ЕС и НАТО" и че "от Украйна ще зависи да взема решения на своята територия".

Според премиера на Великобритания Киър Стармър усилията на президента Тръмп са "доближили повече от всякога прекратяването на незаконната война на Русия в Украйна". Стармър посочи, че във всякакви по-нататъшни разговори трябва да участва украинският премиер Володимир Зеленски, тъй като, "пътят към мир в Украйна не може да бъде решен без него". Британският премиер отбелязва още, че гаранциите за сигурност, които Европа и САЩ могат да дадат на Украйна, ще бъдат от решаващо значение за "възпирането на Путин" да продължи напред.

Френският президент Еманюел Макрон призова подкрепата за Киев и натискът върху Русия да продължат, докато не бъде постигнат "стабилен и траен мир" в Украйна. След срещата между Тръмп и Путин, Макрон призова за "непоклатими" гаранции за сигурност за всяко бъдещо мирно споразумение и предупреди за това, което според него е, "добре установената склонност на Русия да не спазва собствените си ангажименти".

"Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с президента Тръмп и президента Зеленски, за да гарантираме, че нашите интереси са запазени в дух на единство и отговорност. Франция продължава да стои решително на страната на Украйна", посочи в "Х" Макрон.

Италианският премиер Джорджа Мелони пък изрази известен оптимизъм след срещата Тръмп-Путин: "Най-накрая се откри лъч надежда за обсъждане на мир в Украйна... Италия върши своята част, заедно със западните си съюзници".

Европейският първи дипломат Кая Калас посочи: "САЩ притежават силата да принудят Русия да преговаря сериозно. ЕС ще работи с Украйна и САЩ, така че руската агресия да не успее и всеки мир да е устойчив. Москва няма да прекрати войната, докато не осъзнае, че не може да я продължи. Така че Европа ще продължи да подкрепя Украйна, включително като работи по 19-ия пакет от санкции срещу Русия".

Говорейки пред репортери в Осло, министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде каза: "Нашата позиция е ясна: важно е да продължим да оказваме натиск върху Русия и дори да го увеличим, за да дадем ясен сигнал на Русия, че трябва да плати цената. Трябва да се вслушаме в желанията и нуждите на Украйна. Знаем, че президентът Путин иска да раздели Европа и Съединените щати. Заедно с всички наши съюзници, ние трябва да направим всичко възможно, за да избегнем това"

Според чешкия чешкият премиер Петър Фиала, "резултатите от срещата на върха в Аляска потвърждават, че докато САЩ и техните съюзници търсят пътища към мир, руският президент Владимир Путин все още се интересува само от възможно най-големите териториални придобивки и възстановяването на Съветската империя".

Силна подкрепа за вчерашната среща на върха Тръмп-Путин изразиха във Фейсбук унгарският премиер Виктор Орбан и словашкият премиер Роберт Фицо.

"Години наред наблюдавахме как двете най-големи ядрени сили разрушават рамката на сътрудничеството си и си разменят неприятелски послания. Това вече приключи. Днес светът е по-безопасно място, отколкото беше вчера", написа Орбан.

Според Фицо "президентите на САЩ и Русия стартираха жизненоважен процес в Аляска. Следващите дни ще покажат дали големите играчи в Съюза ще подкрепят този процес или ще продължи неуспешната европейска стратегия за опит за отслабване на Русия чрез този конфликт с всякакъв вид буквално невероятна финансова, политическа или военна помощ за Киев".

