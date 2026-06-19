Реал (Мадрид) вади 220 милиона евро за Майкъл Олисе

Снимка: Булфото

Реал Мадрид е готов да плати на Байерн до 220 милиона евро за халфа Майкъл Олисе, според Marca. Съобщава се също, че поради потенциалните разходи, испанците може да обмисли напускането на Федерико Валверде или Орелиен Чуамени, които се сблъскаха в края на сезон 2025/26. Позициите на лидерите в Реал Мадрид Килиан Мбапе, Винисиус и Джуд Белингам остават недосегаеми, обявил е и новият наставник на тима Жозе Моуриньо (на снимката).

L'Equipe по-рано съобщи, че Байерн е готов да продължи договора на Олисе и да удвои заплатата му.

Олисе се присъедини към Байерн от Кристъл Палас през лятото на 2024 г. Миналия сезон 24-годишният французин изигра 52 мача във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 31 асистенции.

На 16 юни Олисе направи асистенция при победата на Франция с 3:1 над Сенегал в първия кръг на груповата фаза на Световното първенство.

Редактор "Екип на Петел",

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