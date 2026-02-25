Реал 2:1 Бенфика малко преди края на двубоя

Кадър Ютуб, архив

Реал Мадрид и Бенфика играят при резултат 2:1 на "Сантиаго Бернабеу" в най-чакания реванш от плейофите за класиране на 1/8-финалите на Шампионската лига. Рафа Силва даде преднина на гостите в 14-ата минута, но само две по-късно Орелиан Чуамени изравни.

В 80-ата минута Винисиус направи пълен обрат.

"Белите" имат преднина от един гол, реализиран от Винисиус Жуниор на "Луж". След това попадение се разиграха драматични събития. Бразилецът отпразнува гола си с провокативен танц, което настрои феновете срещу него, а след това сигнализира на рефера Франсоа Летесие, че е бил наречен „маймуна“ от Джанлука Престиани. Двубоят бе прекъснат за 10 минути.

Впоследствие и Жозе Моуриньо бе изгонен заради протести, така че днес не може да води отбора си от скамейката на "Сантиаgо Бернабеу". Според последните информации той ще гледа мача от журналистическа кабина, допълва Спортал.

Самият Престиани, който отказва да е обиждал Винисиус на расистка основа, бе наказан временно от УЕФА за един мач, докато тече разследването срещу него. Въпреки това той също пътува с отбора. Бенфика обжалва, но днес европейската централа потвърди, че наказанието остава.

Иначе Бенфика вече показа, че знае как да победи Реал, след като в последния кръг на груповата фаза надигра кралския клуб с 4:2 като домакин.

Реал изненадващо загуби от Осасуна през уикенда и по този начин сдаде първото място в Ла Лига за сметка на Барселона.

Кралският клуб спечели пет от последните си шест мача срещу португалски съперници, но Бенфика има предимство в директните сблъсъци с три победи срещу две загуби.

