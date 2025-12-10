Реал М 1:2 Ман Сити в страхотно дерби за ШЛ

снимка: Пиксабей

Реал Мадрид и Манчестър Сити играят при 1:2 в мач от шестия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Първо Родриго беше точен за "белите" в 28-ата минута, но още преди почивката гостите обърнаха чрез Нико О'Райли (35') и Ерлинг Холанд (43'-дузпа).

Разликата между двата отбора преди срещата е две точки в полза на “кралете”, предава Спортал. Испанците обаче са в криза на резултати и има информации, че този сблъсък може да е последен шанс на треньора Чаби Алонсо да спаси поста си. Килиан Мбапе е резерва за Реал, след като от вчера се оплаква от болки в крака, а отделно е със счупен пръст на ръката. Тимът е разкъсван от проблеми с контузени футболисти, заради което тази вечер от първата минута започна младият нападател Гонсало Гарсия. Капитанът Федерико Валверде действа като десен бек.

В същото време Манчестър Сити набра скорост с три поредни победи в Премиър лийг, където е втори в класирането. Джосеп Гуардиола залага на състав с Раян Шерки, Холанд и Доку в предни позиции, а Тижани Райндерс е на пейката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!