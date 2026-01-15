Реал Мадрид загуби от втородивизионния Албасете и отпадна от турнира за Купата на краля
кадър: Макс спорт
Реал Мадрид отпадна позорно от турнира за Купата на краля още на осминафиналите.
В първия си мач под ръководството на Алваро Арбелоа кралският клуб претърпя унизителна загуба от втородивизионния Албасете с 2:3.
В герой за домакините се превърна резервата Хефте Бетанкор, който отбеляза два от головете, а победното му попадение в добавеното време беше истински шедьовър, предава Спортал. В предишния кръг Реал Мадрид елиминира скромния Талавера с 3:2.
Албасете пък стигна до тази фаза на надпреварата, след като отстрани последователно УД Сан Фернандо (3:0), Леганес (2:1) и Селта (3:2).
Албасете заема 17-о място в класирането на Ла Лига 2 и няма победа в последните си 4 мача. Старши треньорът Алберто Гонсалес заложи на двама нападатели в лицето на Даниел Ескриче и Хосе Ласо. В средата на терена за домакините действаха Капи, Хави Вийяр, Антонио Пачеко и Алехандро Мелендес.
Извън групата на Албасете остана бившият нападател на Лудогорец Ихинио Марин, който лекува контузия и още няма гол през сезона в Ла Лига 2, но получи два червени картона в изиграните 4 срещи.
