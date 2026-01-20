Реал Мадрид 2:0 Монако с два гола на Мбапе

кадър: Макс спорт

Отборите на Реал Мадрид и Монако играят при резултат 2:0 на "Сантиаго Бернабеу" в среща от 7-ия кръг на Шампионската лига. Килиан Мбапе откри резултата в 5-ата минута, а в 26-ата отново той удвои.

Алваро Арбелоа е избрал да започне мача с Франко Мастантуоно, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор в атака. В средата на терена ще действат Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и Джуд Белингам.

Себастиан Поконьоли пък залага на Фоларин Балогун на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Ансу Фати, Александър Головин и Манес Аклиуш в предни позиции. Двойката опорни халфове са Денис Закария и Джордан Тезе.

Реал Мадрид поведе още с първата си по-добра атака в мача. В 5-ата минута Мастантуоно получи по десния фланг, напредна и подаде за Федерико Валверде в наказателното поле, той продължи към Килиан Мбапе, който пък стреля във вратата за 1:0.

Минута по-късно домакините организираха нова опасна атака, този път по левия фланг, завършила с удар по земя на Винисиус Жуниор, който премина опасно близо до дясната греда.

В 8-ата минута и Монако създаде първата си голова възможност. Гостите организираха контраатака, Балогун се отскубна зад защитата, но бе притиснат от бранител и не успя да отправи точен удар.

В 10-ата минута събиитята отново се пренесоха пред другата врата, където шанс се откри пред Мастантуоно, чийто изстрел обаче не намери целта.

В 15-ата минута Орелиан Чуамени получи на границата на наказателното поле и стреля от движение, но доста неточно.

В 19-ата минута Монако пропиля страхотна възможност. Кайо центрира отляво и намери непокрития Ансу Фати на метри от вратата, но бившият футболист на Барселона отигра доста слабо ситуацията и не успя да прати топката в мрежата на съперника.

Секунди по-късно пък Ерик Дайър за малко да си отбележи автогол, засичайки с глава центриране от фаул пред вратата, но вратарят Филип Кьон внимаваше и спаси.

В 26-ата минута Реал удвои преднината си. Арда Гюлер изведе Винисиус на фланга, той пусна успореден пас за Мбапе, който прати топката за втори път във вратата на съперника.

В 30-ата минута Винисиус си освободи пространство в наказателното поле и стреля към близкия ъгъл, но ударът му бе спасен от вратаря.

В 31-вата минута монегаските можеха да се върнат в мача, но късметът им обърна гръб, след като удар на Тезе се отби от напречната греда.

След това в 36-ата минута и Тибо Куртоа трябваше да прави важно спасяване след опасен изстрел на Манес Аклиуш.

Реал отговори с шанс пред Мастантуоно в 39-ата минута, който напредна и стреля, но покрай вратата.

В 42-рата минута Чуамени сбърка пред наказателното поле и позволи топката да му бъде отнета. Гостите разиграха и Балогун стреля точно, но слабо и не успя да затрудни Куртоа.

