Реал Мадрид 3:1 Реал Сосиедад на полувремето

Реал Мадрид и Реал Сосиедад играят при 3:1 в мач от 24-ия кръг на испанската Ла Лига.



Гонсало Гарсия (5') изведе "кралете" напред с ранен гол, а в средата на първото полувреме баските изравниха след попадение на Микел Оярсабал (21'), който се разписа от дузпа. Малко след това 11-метров наказателен удар бе отсъден и в полза на домакините, който бе превърнат в гол от Винисиус Жуниор (25'). Половин час след началото пък Федерико Валверде (31') даде сериозна преднина на домакините от две попадения разлика, предаде Спортал.

Изходът от двубоя ще има значение за две части от таблицата. От една страна, "кралете" са длъжни да спечелят, за да оглавят поне за следващите 48 часа класирането преди гостуването на Барселона на Жирона в понеделник. От друга страна баските биха могли да се доближат на точка от шестото място, даващо право на участие в европейските клубни турнири.

Успехът на "Сантиаго Бернабеу" изглежда на пръв поглед невъзможен за гостите, но момчетата от Сан Себастиан вече постигнаха една геройска победа тази седмица по време на визитата си на Атлетик Билбао в първия 1/2-финал от турнира за Купата на Краля.

Няколко дни преди двубоя присъствието на Мбапе бе под въпрос заради съмнения около натоварване в областта на лявото коляно, поради което французинът пропусна някои от тренировъчните занимания на "белия балет" през седмцата. На пресконференцията вчера обаче старши треньорът Алваро Арбелоа заяви, че топ нападателят му ще бъде на разположение. Действително световният шампион от Мондиал 2018 в Русия попадна в групата за мача, но той бе разпределен да започне мача на резервната скамейка. Раул Асенсио, който също имаше здравословни проблеми, бе изпратен от Арбелоа на пейката за първия съдийски сигнал.

Старши треньорът на гостите Пелегрино Матарацо взе интересно решение и големият герой от баското дерби за Купата срещу Атлетик Билбао - Бенят Туриентес, който вкара победното попадение за крайното 1:0, бе изпратен на резервната скамейка за началото на сблъсъка. Ори Оскарсон, който го замени във въпросния двубой също не получи минути за първия съдийски сигнал и тподобно на съотборника си бе принуден да изгледа началните акорди отстрани.

