Реал Мадрид 5:1 Монако

Отборите на Реал Мадрид и Монако играят при резултат 5:1 на "Сантиаго Бернабеу" в среща от 7-ия кръг на Шампионската лига. Килиан Мбапе откри резултата в 5-ата минута, а в 26-ата отново той удвои. В 51-вата минута Франко Мастантуоно направи резултата класически, а в 55-ата минута Тило Керер си отбеляза автогол. Петият гол бе дело на Винисиус в 63-тата минута. В 73-ата Джордан Тезе намали изоставането на гостите, предаде Спортал.

Алваро Арбелоа е избрал да започне мача с Франко Мастантуоно, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор в атака. В средата на терена ще действат Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и Джуд Белингам.

Себастиан Поконьоли пък залага на Фоларин Балогун на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Ансу Фати, Александър Головин и Манес Аклиуш в предни позиции. Двойката опорни халфове са Денис Закария и Джордан Тезе.

