Реал Мадрид и Барселона играят тази вечер финал за Суперкупата

Барселона и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от Суперкупа на Испания на 11 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:00 часа и ще се проведе на стадион "Крал Абдулах Спортс Сити". Главен съдия на срещата ще бъде Хосе Мунуера, който ще има отговорната задача да ръководи поредното издание на Ел Класико, този път с огромен залог - трофея от Суперкупата на Испания. Това ще бъде четвърта поредна година, в която двата тима спорят за отличието в пряк сблъсък, предава Спортал.

Иначе Барселона демонстрира впечатляваща форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. Каталунците разгромиха Атлетик Билбао с 5:0 в полуфинала на Суперкупата на Испания на 7 януари 2026 г. Преди това те надделяха над Еспаньол като гост с 2:0 в мач от Ла Лига на 3 януари. Възпитаниците на Ханс-Дитер Флик продължиха победната си серия с успех над Виляреал като гост с 2:0 на 21 декември 2025 г. В Купата на краля отстраниха Гуадалахара с 2:0 на 16 декември, а на 13 декември се наложиха над Осасуна с 2:0 в домакински мач от Ла Лига. Реал Мадрид също е в отлична форма с пет поредни победи. "Белият балет" победи градския съперник Атлетико Мадрид с 2:1 в полуфинала на Суперкупата на Испания на 8 януари 2026 г. Преди това разгромиха Бетис с 5:1 в мач от Ла Лига на 4 януари. На 20 декември 2025 г. се наложиха над Севиля с 2:0, а в Купата на краля победиха Талавера де ла Рейна с 3:2 на 17 декември. Серията от победи започна с успех над Алавес като гост с 2:1 на 14 декември в мач от Ла Лига.

В последните пет сблъсъка между двата гранда, Барселона има значително предимство с четири победи срещу една за Реал Мадрид. Последната среща между тях се състоя на 26 октомври 2025 г. в Ла Лига, когато Реал Мадрид спечели с 2:1 като домакин. Преди това, на 11 май 2025 г., Барселона триумфира в зрелищен мач с 4:3 на своя стадион. В Купата на краля на 26 април 2025 г. каталунците отново надделяха с 3:2.

Интересно е, че последният път, когато двата отбора се срещнаха в Суперкупата на Испания, на 12 януари 2025 г., Барселона разгроми Реал Мадрид с 5:2. Най-убедителната победа в последните пет мача дойде на 26 октомври 2024 г., когато "блаугранас" победиха с 4:0 в Мадрид.

