Реал Мадрид и Барселона излизат днес за ново "Ел Класико"

кадър: Макс спорт

Един от най-очакваните футболни сблъсъци в световен мащаб е тази вечер между Реал Мадрид и Барселона на митичния стадион "Сантиаго Бернабеу". Голямото дерби на испанския футбол ще бъде част от 10-ия кръг на Ла Лига.

Реал Мадрид влиза в "Ел Класико" като лидер в класирането с 24 точки е с 2 пункта по-малко, което прави залогът от мача особено голям и може да бъде определящ в края на сезона относно битката за титлата, предава Спортал.

Реал Мадрид демонстрира отлична форма, записвайки четири последователни победи във всички турнири. "Кралският клуб" победи Ювентус с 1:0 в Шампионска лига на 22 октомври, а преди това надделя над Хетафе като гост с 1:0 в Ла Лига на 19 октомври. Мадридчани разгромиха Виляреал с 3:1 на 4 октомври и Кайрат с 5:0 като гост в Шампионска лига на 30 септември. Единственото поражение в последните пет мача дойде от градския съперник Атлетико Мадрид с 5:2 на 27 септември. Барселона също показва добра форма с три победи и две загуби в последните си пет срещи. Каталунците разгромиха Олимпиакос с 6:1 в Шампионска лига на 21 октомври и победиха Жирона с 2:1 на 18 октомври. Отборът на Ханс-Дитер Флик загуби от Севиля с 4:1 на 5 октомври и от Пари Сен Жермен с 2:1 в Шампионска лига на 1 октомври, но преди това записа победа над Реал Сосиедад с 2:1 на 28 септември.

Барселона беше абсолютен хегемон в "Ел Класико" през миналия сезон. Двата тима се срещнаха тогава общо четири пъти, като каталунците спечелиха както двата мача в Ла Лига (4:0, 4:3), както и битките за Суперкупата на Испания (5:2) и Купата на Краля (3:2). За последно "белият балет" триумфира в дербито през април 2024 г., което до голяма степен гарантира и последната титла на Реал.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!