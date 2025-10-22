Реал Мадрид и Ювентус стартираха супердербито за Шампионската лига

Снимка: Пиксабей

Отборите на Реал Мадрид и Ювентус играят при 0:0 в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

“Белите” спечелиха и двата си предишна мача в турнира, докато италианците са в лоша серия и изобщо нямат успех от средата на септември насам. В ШЛ торинци имат две ремита, припомня Спортал.

Винисиус Жуниор и Арда Гюлер се завръщат в стартовите 11 на Реал, а сред тях попада и Браим Диас. За Юве в атака излиза Душан Влахович.

