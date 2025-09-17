Реал Мадрид обърна Марсилия в луд мач

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид победи драматично Марсилия с 2:1 на "Бернабеу" на старта на кампанията в основната фаза на Шампионска лига за новия сезон. Тимъти Уеа откри за французите в 22-рата минута, но седем минути по-късно Килиан Мбапе изравни от дузпа.

Отново капитанът на Франция реализира от бялата точка в 81-вата минута за пълния обрат в мача. Още в 5-ата минута на срещата Трент Александър-Арнолд получи разтежение и бе принудително заменен. Влезлият на негово място пък Даниел Карвахал си изкара много глупав червен картон в 72-рата минута за удар без топка, допълва Спортал.

Така новият треньор на "лос бланкос" Чаби Алонсо продължава да е перфектен от началото на сезона, а отборът му във втори пореден мач след този с Реал Сосиедад успя да победи противника си, въпреки че бе с човек по-малко на терена.От "лос бланкос" вече стартираха перфектно в Ла Лига с четири последователни победи и ще се стремят да повторят това представяне и в най-комерсиалния клубен турнир. От своя страна французите започнаха колебливо на домашната сцена с два успеха у дома и две поражения като гост.

Въпреки богатата история на двата тима, Реал Мадрид и Марсилия имат само две предишни срещи помежду си, и двете в груповата фаза на Шампионска лига през сезон 2009/2010. Испанският гранд спечели и двата двубоя – първо с 3:0 у дома, а след това с 3:1 на "Велодром".

Антонио Рюдигер, Ендрик и Ферлан Менди са контузени и не са на разположение за наставника на Реал Мадрид Чаби Алонсо. Добрите новини за специалиста са свързани със завръщанията на Джуд Белингам и Едуардо Камавинга, които попадат в групата за днешния мач.

Новият треньор на Реал прави четири промени в състава си в сравнение с победата над Реал Сосиедад през уикенда. Като титуляри се завръщат Родриго, Трент Александър-Арнолд, Федерико Валверде и Франко Мастантуоно. Съответно на пейката остават Винисиус Жуниор, Дани Карвахал, Дани Себайос и Браим Диас. Така Родриго и Мастантуоно ще помагат на Килиан Мбапе в атака, докато Валверде ще действа в средата на терена до изнесения малко по-напред Арда Гюлер и Орелиан Чуамени.

Треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби не може да разчита на контузените Найеф Агер и Хамед Траоре. Французите излизат с Пиер-Емерик Обамеянг като чист нападател, като зад него ще действат новото попълнение Матю О‘Райли, Мейсън Грийнууд и друг от новите – Тимъти Уеа. Като опорни полущитници ще играят Жофри Кондогбия и Пиер-Емил Хьойберг, а Бенжамен Павар ще е стълбът на ОМ в отбрана.

Реал Мадрид можеше да открие резултата още във 2-рата минута. След центриране отляво на Алваро Карерас Павар изби лошо точно към Килиан Мбапе. Французинът реагира веднага и направи страхотна задна ножица, която мина съвсем близо до вратата на Херонимо Рули. Малко след това пък Трент Александър-Арнолд разтегна и не успя да продължи мача, като още в 5-ата минута бе заменен принудително от Даниел Карвахал. Изпълненото със събития начало на срещата продължи с пробив на Франко Мастантуоно, който проби отдясно и стреля покрай Рули, но ударът му срещна страничната греда на французите.Натискът на Реал продължи с изстрел на Родриго, но той не затрудни особено стража на Марсилия. Веднага след това в 10-ата минута Мбапе бе близо до това да открие, но ударът му бе избит от Рули. Марсилия пък отвърна с пробив и удар на Тимъти Уеа, който не бе толкова далеч от целта. След тоталната доминация на Реал в началните минути, в 22-рата минута се стигна до студен душ за домакините. Арда Гюлер направи грешка и загуби топката, а при последвалата контраатака Мейсън Грийнууд подаде отлично към Уеа, който простреля Тибо Куртоа - 0:1 за Марсилия.Само три минути по-късно американският национал отново пробва изстрел, този път от дистанция, като стражът на Реал трябваше да показва рефлекса си. Преднината на Марсилия обаче изтрая само 7 минути. Родриго проби добре и бе съборен в наказателното поле от Жофри Кондогбия - дузпа. Зад бялата точка застана Килиан Мбапе, който бе безупречен и изравни - 1:1. Натискът на "лос бланкос" продължи и последователно Мастантуоно и Чуамени бяха близо да отбележат, но Рули се намеси добре и в двата случая. В 39-ата минута пък Марсилия можеше отново да поведе, след като Пиер-Емерик Обамеянг напредна, измъкна се от Едер Милитао и стреля, но намери външната част на мрежата. След това пък последва опасен изстрел на Мбапе, отново спасен от Рули. Шеметното първо полувреме завърши с опасен далечен изстрел на Арда Гюлер, минал с малко над вратата на гостите, както и с пропуск на Мастантуоно, отказан за пореден път от стража на французите.Втората част продължи по същия начин. Още в самото начало далечен шут на Мбапе рикошира в бранител на гостите и "целуна" напречната греда на Херонимо Рули. В 54-ата минута пък Реал имаше сериозни претенции за нова дузпа, след като Леонардо Балерди влезе остро на Мбапе, но реферът не видя нищо нередно. Две минути по-късно последва изстрел от наказателното поле на Обамеянг, който бе отразен от Куртоа. Чаби Алонсо пък видя достатъчно и пусна в игра Винисиус Жуниор и Браим Диас на местата на Родриго и Мастантуоно. Влизането на бразилеца веднага раздвижи играта на домакините, но тогава Даниел Карвахал направи голяма глупост. Опитният бранител и капитан на отбора удари леко с глава стража на гостите Рули при спряла игра, като това предизвика намесата на ВАР, след която испанският национал бе изгонен директно с червен картон.

В 79-ата минута Винисиус отправи първия си точен удар, но Рули отрази. Дори и с 10 души обаче домакините продължиха да атакуват и усилията на Вини Жуниор бяха възнаградени. Бразилецът проби и в опита си да изчисти бранителят на Марсилия Факундо Медина игра с ръка в наказателното си поле. Отново Килиан Мбапе застана зад бялата точка и реализира втория си гол в мача - 2:1 за Реал Мадрид и пълен обрат. Няколко минути по-късно Рули направи поредно спасяване и отрази изстрел на другата резерва Диас. На свой ред пък гостите имаха своя шанс да изравнят, но Куртоа показа класата си и извади удар на Грийнууд.

