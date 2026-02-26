Реал Мадрид победи Бенфика и се класира за осминафиналите на Шампионска лига

кадър: Actu Foot Stats, Х

Реал Мадрид победи Бенфика с 2:1 в реванша на „Сантяго Бернабеу“ от плейофите за осминафиналите на Шампионска лига и затвърди превъзходството си след успеха с 1:0 в Португалия.



Гостите поведоха в 14-ата минута чрез Рафа Силва и за момент върнаха интригата в сблъсъка. Радостта им обаче беше кратка – само две минути по-късно Орелиен Чуамени възстанови равенството, предаде Гонг.



В 32-ата минута Арда Гюлер прати топката във вратата на Бенфика, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради засада.



Решителният удар дойде в 80-ата минута, когато Винисиус Жуниор се разписа за 2:1 и окончателно сложи точка на спора в полза на „белия балет“.



Жребият за осминафиналите в турнира ще се проведе в петък.

