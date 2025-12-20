Реал Мадрид поведе на Севиля

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид води с 1:0 срещу Севиля в последния мач за годината за двата отбора от 17-тия кръг на Ла Лига. Джуд Белингам вкара за тима на Чаби Алонсо в 38-ата минута. Победа за „лос бланкос“ днес би им позволила да намалят разликата от лидера в класирането Барселона на само 1 точка – поне преди утрешното тежко гостуване на каталунците на Виляреал.

Формата на „кралете“ не е блестяща и те имат 2 загуби в последните си пет мача във всички турнири. Мачът е по-специален за звездата на домакините Килиан Мбапе, не само защото e рожденик. Французинът има 58 гола за Реал през годината и при две попадения днес може да подобри рекорда на Кристиано Роналдо от 2013 г., предава Спортал.

Андалусийци пък също се представят на приливи и отливи и се намират в средата на класирането. През седмицата Реал преодоля трудно третодивизионния Талавера де ла Рейна за Купата на краля следд успех с 3:2 като гост, докато Севиля отпадна от турнира, след като загуби с 0:1 от Алавес.

Напоследък „лос бланкос“ играе повече от успешно срещу този съперник, като няма загуба в последните 13 мача срещу андалусийци и има цели 11 успеха и само 2 равенства. Севиля за последно спечели срещу Реал чак през 2018 г. "Лос бланкос" не са губили на "Бернабеу" от андалусийци от далечната 2008 г.

