Реал Мадрид поведе на Виляреал с гол след почивката

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид ще се опита да се върне на върха в класирането на Ла Лига с победа срещу друг от силно представящите се от началото на сезона отбори - Виляреал. Резултатът на "Сантиаго Бернабеу" е 1:0 след попадение на Винисиус Жуниор в 47-ата минута. "Белите" са втори в подреждането, на точка зад Барселона, а Виляреал е трети, като има с две точки по-малко от кралския клуб.

Реал Мадрид нямаше грешна стъпка в първенството до миналия кръг, когато беше разгромен с 2:5 от градския си съперник Атлетико Мадрид. Няколко дни по-късно отборът на Чаби Алонсо срази с 5:0 дебютанта в Шампионската лига Кайрат след хеттрик на Килиан Мбапе.Виляреал беше в серия от три поредни победи в Ла Лига, а в средата на седмицата също имаше изпитание в Шампионската лига. "Жълтата подводница" стигна до драматично равенство 2:2 срещу Ювентус благодарение на гол на Ренато Вейга в добавеното време.

Чаби Алонсо направи три промени в сравнение с двубоя в Казахстан. В центъра на защитата се завърна Едер Милитао, който действаше до Дийн Хаусен, а отляво в защитата започна Алваро Карерас. Федерико Валверде пък отново беше в ролята на десен бек, след като отрече, че е отказал да играе на тази позиция срещу Кайрат, предаде Спортал.

Джуд Белингам остана на пейката, а тримата в средата на терена бяха Орелиан Чуамени, Арда Гюлер и изненадата Дани Себайос. В предни позиции си партнираха намиращият се отлична форма Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно.

