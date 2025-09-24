кадър: Макс спорт

Лидерът в Ла Лига Реал Мадрид продължава без грешка и записа шеста поредна победа в елита, след като победи с убедителното 4:1 като гост на новака Леванте в мач от 6-тия кръг.

Винисиус Жуниор откри за "лос бланкос" в 28-ата минута, а новото попълнение Франко Мастантуоно удвои в 38-ата с първия си гол за клуба. Леванте обаче успя да върне едно попадение в 54-ата минута чрез Карл Ета Ейонг.

След това обаче два бързи гола на Килиан Мбапе (64'-дузпа, 66') решиха всичко в полза на Реал. Тимът на Чаби Алонсо изигра много силен мач и с леки изключения в началните минути на двете полувремена, имаше пълен контрол в мача и можеше да вкара още.

По този начин "кралете" загряха по чудесен начин за предстоящото гостуване през уикенда в мадридското дерби на неубедителния дотук Атлетико.

Така Реал е с перфектен актив от 18 точки дотук и уверено остава на върха - с пет точки и мач повече пред големия съперник Барселона, предаде Спортал.

Любопитна статистика е и фактът, че едва за шести път в историята Кралския клуб започва с шест поредни победи. Чаби Алонсо пък се превърна в едва вторият треньор след Вандерлей Люксембурго, който печели първите си шест мача в първенството в дебютния си сезон.

