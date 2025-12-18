Реал Мадрид с мъка преодоля слабак за Купата на краля

кадър: editionfc, Х

Реал Мадрид записа победа с 3:2 над Талавера де ла Рейна от 1/16-финалите за Купата на краля и се класира за следващия кръг. "Белият балет" доминираше в мача и поведе с два гола след точен удар на Килиан Мбапе от дузпа в 41-вата и автогол на Мануел Фарандо в 45-ата минута.

Мадридчани пропиляха още няколко прекрасни възможности да решат всичко и в края трябваше да треперят, след като домакините върнаха един гол чрез Науел Аройо в 80-ата минута. В 88-ата минута отново Мбапе бе точен и изглеждаше, че това ще сложи точка на спора, но не.

В 92-рата минута Талавера вкара втори гол, дело на Гонсало Ди Ренцо, а след това и Андрий Лунин бе герой, спасявайки изстрел на Исая Наваро в 94-тата минута, предаде Спортал.

Все пак Реал някак оцеля и продължава напред в турнира, докато домакините могат само да се гордеят с бойкото си представяне срещу гранда на испанския футбол.

Домакините излязоха с Маркос Морено и Гонсало Ди Ренсо в атака. Луис Санчес и Едуардо Родригес започнаха на двете крила, а двойката опорни халфове бяха Исая Наваро и Питу.

Чаби Алонсо пък бе избрал да започне мача с Ендрик, Килиан Мбапе и Гонсало Гарсия в предни позиции. Арда Гюлер, Дани Себайос и Франко Мастантуоно пък бяха триото в средата на терена.

Все пак "белият балет" оцеля и продължава към 1/8-финалите, докато Талавера де ла Рейна напуска турнира, но с високо вдигната глава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!