кадър: Макс спорт

Реал Мадрид се върна на върха в класирането на Ла Лига поне до утре, когато Барселона гостува на Севиля. Отборът на Чаби Алонсо победи с 3:1 Виляреал на "Сантиаго Бернабеу" след рецитал на Винисиус Жуниор.

Бразилският национал отбеляза два гола и създаде още много опасни положения пред вратата на гостите.

Килиан Мбапе също се разписа и вече има 9 попадения от старта на сезона, а за Виляреал точен беше резервата Жорж Микаутадзе, предаде Спортал.

С успеха днес "лос бланкос" събраха 21 точки, а Барса е с 19. Виляреал осатва на третата позиция с 16 точки, но може да бъде настигнат от новака Елче, който е с мач по-малко. Тимът на Марселино върна за кратко интригата в средата на втората част, но червеният картон на Сантиаго Моуриньо и последвалият гол на Мбапе решиха всичко.

