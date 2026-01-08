Реал Мадрид ще играе финал срещу Барселона

снимка: Пиксабей

Реал Мадрид надигра Атлетико Мадрид с 2:1 във втория полуфинал от турнира за Суперкупата на Испания и в неделя ще спори с Барселона за трофея. Федерико Валверде вкара за "белите" още във втората минута от пряк свободен удар, а в 55-ата Родриго удвои. "Дюшекчиите" върнаха само един гол чрез Александър Сьорлот в 58-ата. Турнирът се провежда в Саудитска Арабия.

В другия полуфинал в сряда Барса разби Атлетик Билбао с 5:0. Финалът ще е повторение на този от миналата година, когато каталунците унижиха "кралете" с 5:2, припомня Спортал.

Точно Атлети нанесоха най-тежката загуба на “белите” този сезон, побеждавайки ги с 5:2 в двубой от Ла Лига в края на септември. Това беше и първото поражение на “кралете” при Чаби Алонсо през новия сезон. Независимо от това в шампионата Реал има 7 точки повече от съгражданите си.

Хулиан Алварес и Александър Сьорлот започнаха в атака за Атлетико тази вечер. Конър Галахър също излезе от първата минута, но още на полувремето беше изваден. Чаби Алонсо пък заложи на същите 11, с които Реал Мадрид стартира при успеха с 5:1 над Бетис преди дни. Забилият хеттрик тогава Гонсало Гарсия зае позиция на върха на нападението, а Антонио Рюдигер беше в отбрана, след като се оказа, че не е бил контузен.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!