Реал Мадрид ще търси днес задължителен успех в борбата за титлата в Испания

Реал Мадрид приема Леванте в 20-ия кръг от Ла Лига. Мачът ще е на стадион "Сантиаго Бернабеу" с начален час 15:00 наше време.



Домакините са втори в таблицата с 45 точки, на 4 зад Барселона. Головата им разлика е 41:17. След поражението във финала за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия, наставникът Чаби Алонсо бе уволнен, а на негово място застана Алваро Арбелоа, който водеше дубъла. Въпреки промяната, отборът отпадна от Купата на краля след 2:3 срещу втородивизионния Албасете в сряда вечер. Браим Диас все още е в Африка за континенталния шампионат, а Трент Александър-Арнолд, Едер Милитао, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер са контузени. Родриго няма да играе, защото ще получи почивка, допълва Фокус.



Леванте е предпоследен в таблицата, имащ 14 точки, на 4 зад първия над чертата - Майорка. Головата разлика на гостите е 21:30. Роджър Бруге, Унай Елхесабал Удондо, Виктор Гарсия, Матиас Морено, Диего Варела Пампин и Ориол Рей са в лазарета.



На 23 септември в 6-ия кръг Реал взе превес с 4:1 навън.

