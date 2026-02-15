Реал Мадрид вече е лидер в Испания след разгром срещу Реал Сосиедад

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид оглави класирането в Ла Лига след разгромен успех с 4:1 срещу Реал Сосиедад в среща от 24-ия кръг на испанския шампионат.



Гонсало Гарсия (5') изведе "кралете" напред с ранен гол, а в средата на първото полувреме баските изравниха след попадение на Микел Оярсабал (21'), който се разписа от дузпа. Малко след това 11-метров наказателен удар бе отсъден и в полза на домакините, който бе превърнат в гол от Винисиус Жуниор (25').

Половин час след началото пък Федерико Валверде (31') даде сериозна преднина на домакините от две попадения разлика. В началото на второто полувреме "белият балет" получи правото да изпълни още една дузпа, която отново бе реализирана от Винисиус (48'), предаде Спортал.

Вицешампионите ще бъдат на върха поне за следващите 48 часа до предстоящото гостуване на вечния враг Барселона в понеделник срещу регионалния съперник Жирона. Баските от своя страна пропуснаха изгодна възможност да доближат местата от топ 6, които дават квота за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

