Реал Мадрид започна мача си за Купата на краля
снимка: Пиксабей
Отборите на Талавера де ла Рейна и Реал Мадрид играят при резултат 0:0 в срещата помежду си от 1/16-финалите на Купата на краля.
Домакините излизат с Маркос Морено и Гонсало Ди Ренсо в атака. Луис Санчес и Едуардо Родригес ще започнат на двете крила, а двойката опорни халфове са Исая Наваро и Питу, предаде Спортал.
Чаби Алонсо пък е избрал да започне мача с Ендрик, Килиан Мбапе и Гонсало Гарсия в предни позиции. Арда Гюлер, Дани Себайос и Франко Мастантуоно пък ще са триото в средата на терена.
Eдва ли някой е изенадан, че първата възможност в мача бе пред Килиан Мбапе, който излезе очи в очи с вратаря на съперника, но не успя да го преодолее.
