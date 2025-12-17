Реал Мадрид започна мача си за Купата на краля

снимка: Пиксабей

Отборите на Талавера де ла Рейна и Реал Мадрид играят при резултат 0:0 в срещата помежду си от 1/16-финалите на Купата на краля.

Домакините излизат с Маркос Морено и Гонсало Ди Ренсо в атака. Луис Санчес и Едуардо Родригес ще започнат на двете крила, а двойката опорни халфове са Исая Наваро и Питу, предаде Спортал.

Чаби Алонсо пък е избрал да започне мача с Ендрик, Килиан Мбапе и Гонсало Гарсия в предни позиции. Арда Гюлер, Дани Себайос и Франко Мастантуоно пък ще са триото в средата на терена.

Eдва ли някой е изенадан, че първата възможност в мача бе пред Килиан Мбапе, който излезе очи в очи с вратаря на съперника, но не успя да го преодолее.

