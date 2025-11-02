Реал разби Валенсия с 4:0 на “Бернабеу”

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид постигна една от най-лесните си победи през сезона, разбивайки Валенсия с 4:0 на “Бернабеу” в двубой от 11-тия кръг на Ла Лига. Този успех затвърди лидерската позиция на тима, като разликата с Барселона набъбна на 8 точки преди мача на каталунците срещу Елче в неделя вечер, предаде Спортал.

Килиан Мбапе се развихри преди почивката и с два гола даде добър аванс на своите. Първо той реализира от дузпа в 19-ата, а в 31-вата удвои. В 43-тата Винисиус Жуниор пропусна втори наказателен удар за домакините, но пък секунди по-късно Джуд Белингам все пак заби третото попадение. В 82-рата Алваро Карерас довърши съперника с изключително изпълнение за 4:0.

По този начин мадридчани показаха, че се намират в отлична форма преди очакваното с интерес гостуване на Ливърпул на “Анфийлд” в Шампионската лига във вторник. Валенсия пък очаквано не успя да се противопостави, като логично се намира в зоната на изпадащите.

Мачът в испанската столица беше любопитен и заради скандала между треньора Чаби Алонсо и Винисиус Жуниор преди седмица в Ел Класико, когато бразилецът се разсърди за смяната си. Сега наставникът реши да не наказва нападателя и дори го пусна като титуляр. В течение на срещата Вини пак беше изваден, но този път не направи проблем за това.

Преди началото Килиан Мбапе показа на феновете "Златната обувка" за голмайстор на Европа за миналия сезон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!