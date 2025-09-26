"Red Storm Bravo": Германия се подготвя за война с Русия

Пиксабей

Сили на НАТО се разполагат на изток от Хамбург в отговор на военен конфликт на границата на балтийска държава. Разбира се, това не е реалност, а само хипотеза. Става дума за „Red Storm Bravo“: най-голямото военно учение в Германия от края на Студената война.

Германия започна учението този четвъртък, което ще продължи три дни без прекъсване. В него въоръжените сили на Германия (Бундесверът) разиграват сценарий в случай на извънредна ситуация. Преди около година немските военни разгърнаха сходно учение, но под името „Red Storm Alfa“.

По своята същност „Red Storm Bravo“ представлява симулация на руско нападение. При тази хипотеза Хамбург ще се превърне в плацдарм, откъдето силите на НАТО ще се отправят към Източния фланг на Алианса. Учението симулира пристигането на войските на НАТО в германския пристанищен град и последващото им групиране в колона, насочваща се на изток, информира Евронюз, цитиран от "Новини".

Разположен на 290 км северозападно от Берлин, Хамбург е вторият по население град в Германия, след столицата, третият в Централна Европа и седмият в Европейския съюз. Пристанището му е второто по големина в Европа и едно от двадесетте най-големи в света.

Хамбург несъмнено е важно пристанище за НАТО. За разлика от времето на Студената война, градът вече не е потенциален фронт, а логистичен център. В случай на реална криза с Русия, войски и оборудване биха били транспортирани през пристанището му.

Учението разиграва кризисен сценарий на границите на балтийските страни. Например, Русия би могла да струпи войски в Естония, Латвия или Литва по подобие преди войната в Украйна. Това не би било толкова пряка въоръжена конфронтация, колкото епизод на максимално напрежение, посочва германската обществена телевизия Tagesschau.

В учението „Red Storm Bravo“ участват около 500 войници, превръщайки го в най-голямото учение в Хамбург от края на Студената война насам. Военната репетиция включва и сътрудничество с цивилни участници като полицията, Червения кръст, пожарната, пристанищните власти и големи компании.

„Red Storm Bravo“ не е маневра с бойни оръжия, уточнява новинарският канал ARD. Целта е да се отработят организационни процедури и затова в пристанището на Хамбург не се разполагат танкове. Когато обаче войските провеждат практически учения, те използват обичайното си оборудване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!