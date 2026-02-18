Редица полети от и за Букурещ са отменени или пренасочени заради обилни снеговалежи

Пекселс

Обилни снеговалежи са обхванали района на румънската столица Букурещ през изминалата нощ, предизвиквайки сериозни затруднения в придвижването на гражданите и на градския транспорт в града, както и отмяна и пренасочване на редица полети от двете международни летища, обслужващи града, съобщава Аджерпрес.

По информация на румънската пожарна служба през изминалата нощ техни служители са се отзовали на повече от 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили на територията на Букурещ и съседния окръг Илфов. В същото време от Транспортната компания на Букурещ (STB) съобщават, че много от превозните средства в града се движат със закъснение поради усложнената зимна обстановка като подчертават, че фирмата е ангажирала над 200 служители, които да работят по почистването на трасетата на трамваите и автобусите в Букурещ.

Междувременно Националната корпорация на летищата в Букурещ (CNAB) информира в прессъобщение, че редица полети от международните летища „Аурел Влайку” и „Хенри Коанда" са били отменени или пренасочени заради лошите метеорологични условия. Според съобщението отменените полети са били по линиите Букурещ-Варшава, Букурещ – Истанбул, Кишинев-Букурещ и Сучава-Букурещ, а пренасочените – по линиите Порто-Букурещ (кацнал в София), Тел Авив-Букурещ (кацнал в Клуж), Дъблин-Букурещ (кацнал в Крайова) и Доха-Букурещ (пренасочен към Атина), предаде БТА.

Тази нощ Метеорологичната служба на Румъния е издала червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и окръг Илфов, като за усложнена ситуация и десетки паднали дървета се съобщава и в намиращия се северно от румънската столица окръг Прахова.

