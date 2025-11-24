Референдум: Словения отхвърли възможността за асистирано самоубийство

Пиксабей

Словенците се обявиха на референдум в неделя против легализирането на асистираното самоубийство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През юли миналата година парламентът на Словения одобри закон, който дава право на неизлечимо болни хора да сложат край на живота си, ако са изправени пред непоносимо страдание без очакване за подобрение. Законът бе одобрен след консултативен референдум, който се проведе паралелно с изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

Противници на закона, подкрепени от католическата църква и консервативната опозиция, обаче настояха за ново гласуване по спорния въпрос, след като събраха повече от 40 хиляди подписа за това.

Въпросът, който бе поставен на референдума, гласеше: „Подкрепяте ли влизането в сила на закона за асистираното прекратяване на живота, който беше одобрен от парламента на 24 юли 2025 г.?“.

Според почти окончателните резултати, публикувани от Централната избирателна комисия (ЦИК) при 99,8 процента преброени бюлетини, около 53 процента от гласувалите са отхвърлили прилагането на закона, докато 47 процента са гласували в негова подкрепа. Избирателната активност е била 41 процента, съобщи ЦИК, цитирана от Асошиейтед прес.

Това означава, че прилагането на закона за асистираното самоубийство ще бъде спряно за най-малко една година.

Резултатът от референдума не означава обаче, че възможността за асистирано самоубийство в Словения ще бъде напълно отменена. Парламентът ще може да гласува отново по нов законопроект след 12 месеца, посочва АФП.

Няколко европейски страни, сред които Швейцария и Австрия, вече разрешават на хора в терминален стадий на заболяване да ползват медицинска помощ, за да сложат край на живота си, припомня агенцията.

"Състраданието спечели", заяви консервативният активист Алеш Примъц, който оглави кампанията срещу закона за асистирано самоубийство. "Словения отхвърли здравната, пенсионна и социална реформа на правителството, основана на смърт чрез отравяне", посочи той, цитиран от Асошиейтед прес.

Премиерът Роберт Голоб посочи, че макар законът да е бил отхвърлен, "предизвикателствата, пред които сме изправени, остават".

"Това не е политически въпрос, това винаги е било въпрос на достойнство, човешки права и индивидуален избор", допълни Голоб, цитиран от АП.

Законът бе предложен от партиите от управляващата коалиция Движение „Свобода“, „Социалдемократи“ и „Левица“ и бе подкрепен от организацията „Сребърна нишка“, която подготви и проекта. Той предвижда психически здрави лица, които нямат шанс за оцеляване или изпитват непоносими болки, да имат право на асистирана смърт. Това означава, че пациентите сами си прилагат смъртоносното лекарство след одобрение от двама лекари и период на консултации. Нормативният акт не важи за хора с психични заболявания.

Поддръжниците на закона твърдят, че всеки човек трябва да има право да решава за собствения си живот, както и право на достойна смърт. Медицината не може да излекува или успешно да облекчи симптомите на всяка болест, затова законът ще помогне за прекратяване на страданията на неизлечимо болните, аргументират се те.

Противниците на закона включват консервативни групи, някои лекарски сдружения и Католическата църква. Те казват, че законът е в разрез със словенската конституция и че вместо това държавата трябва да работи по осигуряването на по-добри палиативни грижи.

