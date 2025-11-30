Референдум в Швейцария: Казаха "Не" на 50 процента данък за богатите

Пиксабей

Гласоподавателите в Швейцария отхвърлиха с голямо мнозинство предложения 50-процентов данък за наследените богатства в размер от 50 млн. швейцарски франка (62 млн. долара) и повече. Това сочи първата оценка на обществената радио-телевизионна мрежа Ес Ар Еф, цитирана от агенция Ройтерс. Очаква се срещу този "данък за свърхбогатите" да са гласували близо 79 процента от гласувалите на референдума по въпроса швейцарци, пише Актуално.

Кой предложи референдума?

Предложението бе направено от младежкото крило на лявата Социалдемократическа партия с цел да се наберат средства за финансиране на проекти за намаляване на влиянието на климатичните промени. Отхвърлянето му бе очаквано, след като в най-новите проучвания две трети от анкетираните се изказаха срещу него.

Банковите среди внимателно следиха вота като своеобразен тест за настроенията за преразпределение на богатството в Швейцария, след като други страни като Норвегия повишиха своите данъци за големите състояния или обсъждат подобни мерки.

В Швейцария се намират някои от най-скъпите градове в света и в местната политика се усеща все по-силно влиянието на недоволството на гражданите срещу цената на живота.

Противници на гласуваната днес инициатива твърдят, че одобрението на такава мярка би накарало множество богати хора да напуснат Швейцария, което пък ще намали общите данъчни приходи.

Швейцарското правителство призова гражданите да отхвърлят предложението.

