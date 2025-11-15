Регата „Есенни ветрила“ сложи край на сезона

Снимка Община Варна

Поредното издание на регатата „Есенни ветрила“ днес във Варна отбеляза края на спортно-състезателния сезон за морските спортове във Варна.

Организатори на събитието бяха СК „Черно море Бриз кану каяк“, Ветроходен клуб „Синева“ и СГК „Черно море“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Домакини на проявата, в която участваха над 100 състезатели от различни възрасти във ветроходство, академично гребане и кану-каяк, бяха Гребна база „Бриз‘, Гребна база „Сия Нейкова“ и Ветроходна база „Порт-Варна“.

Награждаването на победителите и официалното закриване на сезона ще се проведе на Морска гара от 16:30 ч.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!