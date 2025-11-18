Регата „Есенни ветрила“ закри сезона в морските спортове
Снимка Община Варна
Над 120 състезатели взеха участие в поредното издание на регатата „Есенни ветрила“, която отбеляза края на спортно-състезателния сезон за морските спортове във Варна.
Надпреварата бе организирана от СК „Черно море Бриз кану каяк“, ГСК „Черно море“ и ВК „Синева“ със съдействието на Община Варна.
Участници от различни възрасти премериха сили в регатите по кану каяк, гребане и ветроходство, които се проведоха съответно на Гребна база „Бриз“, Гребна база „Сия Нейкова“ и Ветроходна база „Порт Варна“.
Класиране
Каяк
Мини момчета – Самуил Георгиев „Бриз“
ЮМВ – Александър Костадинов „Бриз“
Девойки – Жана Дичева „Бриз“
Жени – Деница Попова „Бриз“
Кану
ЮМВ – Християн Димитров „Черно море“
ЮСВ – Живко Стефанов „Бриз“
Девойки – Олга Семенова „Бриз“
В академичното гребане победители в отделните възрасти са:
Деца – Любомир Ненов
Момчета 2013 – Георги Найденов
Момчета 2012 – Ивайло Комитов
Момчета 2011 – Ивайло Георгиев
ДМВ – Виктория Йорданова
ЮМВ – Петър Иванов
ЮСВ – Денислав Найденов
Младежи до 23 г – Илиян Николов
Ветроходство -генерално класиране
Клас „Оптимист“
1.Михаела Димитрова – ВК „Синева“
2.Давид Симеонов – ВК „Синева“
3.Божидар Костов – ЯК „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна
Клас ILKA 6
1.Калоян Калчев – „Порт Варна“
2.Христо Калчев – „Порт Варна“
3.Даниел Ценов – „Порт Варна“
Клас ILKA 4
1.Борислав Николов – „Порт Варна“
2.Георги Карагьозов – „Порт Варна“
3.Филип Желев – ВК „Христов“
Клас ILKA - нова надежда
1.Александър Димитров – ВК „Синева“
2.Искрен Михайлов – „Бриз“
3.Виктор Поповски – „Порт Варна“
Официалното закриване на регатата се състоя на Морска гара, като победителите в отделните дисциплини бяха наградени с медали от директорът на Дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров.
