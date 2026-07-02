Регата „Порт Варна 2026“ ще се проведе за 50-и път

Снимка “Яхт клуб Кап. Г. Георгиев – Порт Варна”

В края на тази седмица, “Яхт клуб Кап. Г. Георгиев – Порт Варна” отново ще бъде организатор и домакини на традиционната ветроходна регата „Порт Варна 2026“ за килови лодки, която е и 50-та юбилейна.

Състезатели ще мерят сили в класове ORC, IRC, Конрад 25Р и клас Рали (туристически) в акваторията на Варненския залив на 04 и 05 Юли 2026г. Всички варненци и гости на града ще могат да наблюдават ветрилата от брега, тъй като гонките ще бъдат пред Морската градина, а на 05-ти в неделя всеки, който е в района на вълнолома, Морска гара, Пристанище Варна или варненският фар ще може да види от близо как стартират и финишират лодките.

Регатата се провежда с любезното съдействие на Община Варна и Пристанище Варна.

Главен съдия на проявата е Христо Младенов

ПРОГРАМА:

Събота, 04 юли 2026 г

8:00-9:30 Подаване на късни заявки в Регатния офис;

10:00 Техническа конференция (в Регатния офис);

11:00 Гонки в залива;

Неделя, 05 юли 2026 г.

10:00 – 17:00 Етап

18:00 Награждаване и закриване на регатата.

Редактор "Екип на Петел",

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