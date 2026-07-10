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Регионалният министър пътува към мястото на новата катастрофа с тир на "Тракия"

10.07.2026 / 17:54 1

Булфото/МРРБ

„Регионалният министър Иван Шишков пътува към мястото на катастрофата на магистрала „Тракия“, в която отново тир е навлязъл в насрещното платно, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От ведомството уточниха, че се обработват и данните от тол камерите в района на инцидента, предаде бТВ.

Малко след 14 ч. днес тир, движещ си в посока София, е преминал през мантинелата на АМ „Тракия“, навлязъл е в насрещното и е ударил блъска два леки автомобила, в които са пътували трима души.

Загинал е един човек, който е бил затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени. За пострадалите беше изпратена въздушна линейка.

Трафикът по „Тракия“ в района на инцидента бе пренасочен и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас. Към момента, по данни на АПИ, движението в посока Бургас е възстановено.

На 24 юни тази година тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край село Зимница отне живота на трима души – две 9-годишни момчета от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от децата.

И тогава инцидентът беше предизвикан от тир, който премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и удари челно лек автомобил. 

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Коментари
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MrBean (преди 20 минути)
Рейтинг: 230635 | Одобрение: -2045
Няма какво да пътува,само ще създаде задръствания. Да ги мята строителите,ама не му стиска.Този участък бе построен от ГАгаузов,разбирай тройната коалиция!

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