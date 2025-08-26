Регионалният министър проверява новият участък от магистрала "Хемус"

кадър: Гугъл мапс

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и представители на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще направят инспекция на строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус", съобщиха от ведомството.

Проверката ще обхваща новият участък на магистралата между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", както и на напредъка по път III-305.

