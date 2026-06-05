Регионалният министър ще отговаря на въпрос по случая "Баба Алино" край Варна

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Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в Община Варна, като предстои такава и във ВиК предава БНТ. Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре.

Ако това не стане, следва принудителното ѝ събаряне. Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.

Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред, публикуван на сайта на Народното събрание.

Според правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание, посочва БТА.

Очаква се в редовния парламентарен контрол да участват още министрите Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова.

Поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва премиерът Румен Радев, съобщи вчера председателстващият заседанието Стою Стоев.

Редактор "Екип на Петел",

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