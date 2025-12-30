Регистрацията на коли в КАТ - днес до обяд

снимка Булфото

На 30 декември в отдел „Пътна полиция“ СДВР регистрация на пътни превозни средства ще се извършва до обяд. В последния работен ден за 2025 година ще бъде извършена годишна инвентаризация.

Документи за регистрация, транзитна регистрация, промяна на номер, промяна на собственост, промяна на свидетелство за регистрация и дубликат ще бъдат приемани до 12:00 часа.

Административните услуги, различни от регистрация, пререгистрация и шофьорски книжки, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден, предаде факти.бг.

