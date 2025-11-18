Регистрираха варненския балетен конкурс към службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Снимка: Община Варна

Марката Международен балетен конкурс беше регистрирана от Община Варна към службата на Европейския съюз за интелектуална собственост през септември тази година. Още от миналата година дирекция „Култура и духовно развитие“ започна работата по защита на търговската марка в службата на ЕС след положителното становище на Министерство на културата и на 25 септември т.г. е издадено свидетелството за регистрация. Това съобщи директорът на дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева по време на заседание на постоянната комисия по култура към Общинския съвет. По време на дискусията бе изтъкната необходимостта Варна да възроди една от емблемите си – първият в света професионален конкурс за балетисти, създаден през 1964 г.

В продължение на десетилетия форумът предоставя сцена за изява на елитни танцьори, хореографи и педагози. След 1992 г. Министерството на културата делегира правото за организиране на конкурса на Фондация „Международен балетен конкурс – Варна“, която е допринесла с експертния си капацитет и упорита работа в годините на прехода. Поради финансови затруднения тази структура не може да осигури необходимия ресурс за продължаване на традицията и през 2020 г. конкурсът е прекратен поради липса на финансиране, стана ясно на заседанието на комисията. През 2003 г. е направен неуспешен опит за регистрация на търговската марка от фондацията в Патентно ведомство, посочи Георгиева.

Възстановяването и устойчивото финансиране на Международния балетен конкурс – Варна бяха заявени като приоритет в самото начало на мандата на кмета Благомир Коцев, припомнят от общината. През последните две години Дирекция „Култура и духовно развитие“ работи активно за възстановяването му, като за целта в бюджета за 2025 г. бяха заложени средства в размер на 30 000 лв.

Общинските съветниците днес разгледаха и предложение от ИТН също за възстановяване на конкурса. На заседанието стана ясно, че съвместна работна група, включваща представители на Министерството на културата, специалисти в областта на сценичното изкуство и членове на фондация „Международен балетен конкурс – Варна“, ще започне работа по организацията за възстановяване на Международния балетен конкурс.

