Регистрираха вторичен трус в Бангладеш

Слаб трус удари Бангладеш в събота, само ден след като мощно земетресение разлюля столицата Дака и уби най-малко 10 души. Няколкостотин са ранени.

Вторият трус в Ашулия, северно от столицата, е бил с магнитуд 3,3. Вторични трусове са често срещани след големи земетресения, но за някои в Бангладеш това е увеличило страховете от още по-голямо бедствие.

„Все още не се чувствам в безопасност, тъй като тази сутрин имаше още един трус в Ашулия. Може би ние сме следващите“, каза Шахнадж Парвин. 44-годишната жена, която живее близо до епицентъра на земетресението в петък, каза пред AФП, че никога не е преживявала подобен трус.

В десетки къщи в нейния район са се образували пукнатини, каза тя. „Окачвах дрехите на децата си на въжето за пране, когато трусът удари“, добави Парвин. „Държах се за махагоново дърво и когато се върнах у дома, открих, че стъклените ми съдове са счупени“.

Правителството е активирало центъра за спешни операции на Бангладеш, за да оцени мащаба на щетите и да координира операциите по оказване на помощ и спасяване.

170-милионният Бангладеш често е раздрусван от трусове, макар те да не са толкова разрушителни, както на други места в Азия. „През последните 100 или повече години не е имало тежко земетресение, но Бангладеш е уязвим от доста време“, каза Рубайет Кабир от Центъра за наблюдение и изследване на земетресенията, предаде БГНЕС.

