Регистрирани са три мощни слънчеви изригвания

Космическият апарат Solar Orbiter е регистрирал три мощни слънчеви изригвания от най-високия клас X от обратната страна на Слънцето, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания и Института по слънчева физика на Руската академия на науките.

Според учените изригванията са били толкова силни, че са довели до частично разрушаване на активната група слънчеви петна, от която са произлезли.

Слънчевите изригвания се класифицират в пет категории – A, B, C, M и X, като всяка следваща буква означава десетократно увеличение на мощността. X-класът включва най-опасните и енергийни изригвания, способни да причинят смущения в радиокомуникациите, навигационните системи и дори в работата на спътници.

Засега добрата новина е, че активната зона се намира от обратната страна на Слънцето спрямо Земята. Именно затова експертите смятат, че рискът от сериозни магнитни бури в близките дни е малък.

Според данни на Европейската космическа агенция European Space Agency, апаратът Solar Orbiter има уникалната възможност да наблюдава области от Слънцето, които не се виждат от Земята. Това позволява на учените да засичат опасни активни региони още преди те да се обърнат към нашата планета.

Експерти обаче предупреждават, че подобни активни региони често остават нестабилни в продължение на дни. Ако зоната се завърти към Земята и продължи да изригва, вероятността от геомагнитни бури ще нарасне значително.

През последните месеци Слънцето навлезе в особено активна фаза от своя 11-годишен цикъл. Само преди седмици астрономи отчетоха серия от мощни X-клас изригвания, довели до радиосмущения и повишен риск от магнитни бури, предава Трафик нюз.

Учените напомнят, че слабите и умерени магнитни бури – категориите G1 и G2 – обикновено преминават почти незабелязано за повечето хора. Част от специалистите обаче препоръчват в подобни периоди да се избягват прекомерни физически натоварвания, стрес и недоспиване, особено при хора със сърдечносъдови проблеми.

Наблюденията на Solar Orbiter са особено ценни, защото мисията вече помага на учените да разберат как възникват най-опасните слънчеви експлозии. Последни анализи показват, че мощните изригвания вероятно се задействат от своеобразни „магнитни лавини“ в атмосферата на Слънцето.

Редактор "Екип на Петел",

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

