Река Черна отново излезе от коритото си, евакуираха жители на село Тича

Снимка: Фейсбук, К. Каранашев, архив

След краткотрайни, но интензивни валежи река Черна отново излезе от коритото си в района на котленското село Тича, предава Нова телевизия. Разливът е в участъка при моста до пелетната фабрика, където нивото на водата продължава да се покачва.

Заради ситуацията областният управител Михаил Кашеров е разпоредил евакуацията на всички жители от най-ниската част на селото.

Към момента няма данни за сериозни разливи, които да застрашават населението или инфраструктурата.

Властите обаче следят обстановката, тъй като нивото на реката продължава да се повишава.

Редактор "Екип на Петел",

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