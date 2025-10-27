Река Елешница заля пътя към Рилския манастир

Булфото, илюстративна

Движението при км 23 на път ІІІ-107 Рила - Рилски манастир да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост, алармират от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е преливане на река Елешница.

С повишено внимание шофьорите да се движат и при км 23 на път ІІІ-107 Пастра - Рилски манастир поради наноси на пътното платно.

Трафикът в района е сигнализирано с пътни знаци, посочват от пътната агенция.

