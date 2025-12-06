Река Ропотамо вдигна опасно нивото си

Кадри: Фейсбук, Иван Гайков

Нивото на Ропотамо се покачи опасно много в района на село Ново Паничарево.

Вследствие на обилните валежи реката е силно пълноводна, а устоите на моста са подложени на сериозно натоварване. За това алармира във фейсбук кметът на Приморско - Иван Гайков.

Екип, в който влизат представители на общината, пожарната и полицията, следят денонощно ситуацията на място.

"Към момента няма непосредствена опасност за хората и имотите. Всички институции са в пълна готовност при нужда да бъде извършена евакуация или оказана помощ на всеки жител в нужда. Надяваме се валежите да отслабнат и нивото на реката постепенно да се нормализира. Дотогава – оставаме на място и продължаваме да наблюдаваме обстановката", написа още Иван Гайков.

