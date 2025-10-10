Река Янтра преля при село Долна Студена

Пиксабей

Рязко се повиши нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово. Реката вече е достигнала ниво от над 5 метра и е започнала да залива обработваема земя.

Това съобщи днес областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той успокои, че на този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората, предаде БГНЕС.

Над 200 л/кв. метър дъжд падна в Русенско през изминалите дни. Вчера Янтра заля входа на храма „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново, в село Николово беше компрометирана дига на язовира и разпоредена евакуация на населението. Кметът на Русе обяви двудневно бедствено положение.

Смята се, че приливът на вода идва от течението на Янтра в района на областите Габрово и Велико Търново. По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, преминаващ близо до Долна Студена.

Предстоят огледи, информира Драганов.

При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено.

Очаква се специализираха техника, включително багери и кранове, да бъдат изпратени на място за отстраняване на дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста.

Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов.

