Река Язо преля след обилните дъждове край Разлог

Прелялата река Язо временно застраши от наводнение Разлог. В събота сутрин обаче тя отново е в коритото си и няма опасност за гражданите и техните домове.

На територията на града през изминалото денонощие имаше три критични точки, които са били обезпечени с екипи на място, които следяха водните нива и предприеха действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, съобщиха от общината.

Не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи, предава Нова тв.

Пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.

В петък вечер силен дъжд валя също и над Петрич, като от общинската администрация съобщиха, че Аварийното звено в града се е отзовало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.

