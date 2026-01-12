Рекламен експерт: Младите хора от протеста да обяснят на бабите и дядовците си как се гласува с машина

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Лора Добрева допуска, че кризата ще продължи и сякаш всички са подготвени за това. Рекламният експерт обаче изради убеденост, че младите хора, които са излезли на протеста, включително и тя, са заявили опозиция. Щерката на Мира Добрева се надява тази тенденция да се задържи и да види всичките тези млади хора и пред избирателните секции.

Това обаче е един въпрос, който много ни тревожи, защото ние, и не само нашето поколение, се питаме, не кой ще спечели изборите, а има ли смисъл да се ходи на избори, защото за пореден път ние сме в една и съща патова ситуация. Надявам се обаче се с правилните промени и с желание за диалог между партии, да видим смисъл в това да излезем на изборите, допълни тя.

Лора призна също, че подкрепя машинното гласуване.

Съгласна съм, че машината за гласуване е най-честният избор, който можем да направим за честни избори. След протестите се обадихме на бабите и дядовците си, и им казахме, че всичко е наред, и че всъщност провокаторите не са влезли при протестиращите. Надявам се сега да можем да им се обадим, и да им обясним как да гласуват машинно лесно, за да не се плашат бабите и дядовците от това, добави по Нова Тв Лора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!