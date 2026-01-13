Рекламен експерт: Тръмп прави беля, когато не се изпълнят неговите искания

Редактор: Недко Петров

Стопкадри Нова Тв

Маркетинг експерт и рекламен такъв направиха взривящ коментар на класацията за Нобелова награда за мир, за която ще спорят Доналд Тръмп и министър-председателят на Дания.

Тръмп има много ясен модел на мотивация и на поведение. Още помня една дама от Сирия, която си беше осигурила среща с него, защото му бяха направили макет как ще изглежда в Сирия, и много му беше харесала идеята, започна Георги Малчев.

Министър-председателят на Дания, която е на второ място, всъщност тя успява да се оформи като лидер точно в тази част да имаме много по-голям военен бюджет. Да, ще се борим срещу емиграционната криза и вълна, и тя е един добър пример как когато си в такава ситуация, можеш да се докажеш ти като лидер, и как можеш да се мобилизираш, добави той.

Според Лора Добрева пък, това да си влиятелен не означава, че непременно е влияние с положителен знак, а и в крайна сметка Европа се съобразява.

Тръмп е като малко дете, според това какви са собствените му интереси и прави беля, когато не се изпълнят неговите искания. А и основният проблем на Европа е, че в съществена степен е зависима от Щатите, особено по отношение на сигурността. Така че Европа би могла да се справи с този проблем като повиши сигурността си, заяви по Нова Тв рекламният експерт.

