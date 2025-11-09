Реколта 2025 е незапомнена: Няма череши, сливи, ябълки, но има грозде

Пиксабей

Реколтата от грозде в региона на Кюстендил е добра както като количество, така и като качество, съобщи за Българската телеграфна агенция доц. Симеон Крумов от Института по земеделие - Кюстендил. Той поясни, че по време на пролетните мразове, които унищожиха овощната реколта, пъпките на лозите все още не са били развити, което е запазило лозята, пише sinor.bg.

Засушаването през лятото е допринесло за здравето на лозите, тъй като липсата на влага е ограничила гъбичните заболявания. Това е повишило и захарността на гроздето, макар на места сушата да е намалила големината на зърната и добива.

В Института по земеделие в Кюстендил се отглеждат около 50 сорта лози – винени и десертни. Провеждат се изпитвания за адаптация към климатичните промени. „Лозата е по-устойчива на суша от овощните видове, но ранното развитие я излага на риск от късни мразове“, обясни доц. Крумов.

Той препоръчва стопаните да залагат на сортове с ранно и средно ранно зреене. Сред подходящите десертни сортове за региона са Велика, Плевенски фаворит и Гарант, а сред винените – Трапезица и Рубин.

По думите на учения, реколта 2025 г. е прецедент – има грозде, но липсват череши, сливи и ябълки. Доц. Крумов изрази надежда, че зимата ще е мека, а пролетта - по-хладна, за да се избегнат нови климатични щети

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!